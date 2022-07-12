محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4282، أظهرت تسجيل 1201 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1499 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 628671.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 10485 حالة، منها 30 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و20 حالات تحت العناية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل حالتي وفاة وترصد 1201 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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