شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الفتح يصدم نونو سانتو ويخطف صفقة الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نادي الفتح السعودي، صدمة قوية للمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، حيث نجح في خطف صفقته.

الفتح يعُلن تعاقده مع حارس الفيصلي

مصطفى ملائكة

واستطاعت إدارة نادي الفتح السعودي، أن تتعاقد مع مصطفى ملائكة، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية أوضحت أن نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، طلب التعاقد مع مصطفى ملائكة، حارس الفيصلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نونو سانتو، تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة،قبل أيام، بعد رحيل كوزمين كونترا، المدير الفني السابق للعميد.

ترتيب إتحاد جدة في الموسم الماضي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة حصد وصافة الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، بينما أنهى الفتح الموسم محتلًا المركز الثامن برصيد 35 نقطة.