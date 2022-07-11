النجم الرابع.. نجوم أهلي جدة يواصلون الهروب بعد كارثة الهبوط

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محمد الفلاح - رحل محمد يحيى مجرشي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن صفوف الراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أهلي جدة ينهي علاقته بمجرشي

محمد مجرشي

حيث أكدت صحيفة عكاظ، أن إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، وقعت مخالصة مالية مع محمد يحيى مجرشي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم الإثنين.

وكانت إدارة نادي أهلي جدة، وافقت على رحيل المحترف المقدوني، إيزجان أليوسكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل اليوسكي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

جدير بالذكر أن نادي أهلي جدة، كان تعاقد مع محمد يحيى مجرشي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الفتح السعودي.