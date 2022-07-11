شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع أهلي جدة ينتقل إلى الدوري التركي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد تقرير صحفي، اليوم الإثنين، أن نجم جديد عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، رحل عن صفوف الراقي، وانتقل إلى الدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيزجان أليوسكي يرحل عن أهلي جدة

وأوضحت صحيفة عكاظ، أن المقدوني إيزجان أليوسكي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، رحل إلى صفوف نادي طرابزون التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل أليوسكي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون التركي، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، كان قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، في مفاجأة مدوية، بعدما قبع في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، رفقة الفيصلي والحزم.

متى تعاقد أهلي جدة مع اليوسكي؟

وكان أهلي جدة تعاقد مع المقدوني اليوسكي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.