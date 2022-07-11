شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. الفتح السعودي يعُلن تعاقد مع أخطبوط الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي التعاقد مع أخطبوط دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

الفتح يتعاقد مع مصطفي ملائكة

الفتح يتعاقد مع حارس الفيصلي

ونشر فريق الفتح السعودي بيان رسمي اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجارى عن تعاقد الفريق مع حارس المرمي مصطفي ملائكة خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

وبحسب صحيفة "الرياضية السعودية" التي قالت عبر الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"نعُلن اليوم عن تعاقد فريق الفتح السعودي مع حارس مرمي الفيصلي مصطفي ملائكة".

ترتيب الفتح والفيصلي الموسم الماضي

وكان إنه ي فريق الفتح البطولة الموسم المنصرم وهو يحتل المركز الثامن برصيد خمسة وثلاثين نقطة جمعهما من لعب ثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في تسعة مباريات وتعادل في ثمانية وتلقى الهزيمة في ثلاثة عشر مباراة.

بينما وعلى الجانب الآخر فإن فريق الفيصلي قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى عندما احتل المركز الرابع عشر برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة جمعهما من لعب ثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في سبعة مباريات وتعادل في إثني عشر مباراة وتلقى الهزيمة في إحدي عشر لقاء.