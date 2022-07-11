شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العام لشؤون الحرمين يبحث مع وزير الحج والعمرة سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس سبل التعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة، وذلك خلال لقائه بوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة.

وقال: إن من واجبنا في الرئاسة التعاون والتآزر والتعاضد والعمل وفق تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله- مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين، وأن التعاون مع وزارة الحج والعمرة يأتي ضمن أولويات الرئاسة وذلك لما لها من دور مبارك في خدمة ضيوف الرحمن والتسهيل والتيسير عليهم، مشيداً بدور الوزارة مشكورة في مد جسور التعاون بينها وبين الرئاسة بغية تذليل المعوقات أمام ضيوف الرحمن كافة.

وفي الختام سأل الرئيس العام المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يبارك في جهودهم ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.