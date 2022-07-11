شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الشرقية لـ ”الخليج 365” : خدمات نوعية ساهمت في راحة الحجيج لاداء مناسك الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبروا عم سعادتهم بنجاح موسم الحج

عبر عدد من حجاج المنطقة الشرقية لـ " اليوم " عن سعادتهم بنجاح خطة حج هذا العام بكل المقاييس، والتي سخرت كل الوسائل والخدمات لتحقيق النجاح والذي يتمثل بسلامة الحجيج أثناء أداء مناسكهم .

وقال الحاج يوسف الشيخ من الدمام نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود المباركة المقدمة لضيوف الرحمن والتي ساهمت في سهولة التنقل بين المشاعر بكل يسر وسهولة داعياً الله ان يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم الى ذويهم سالمين غانمين

من جهته قال الحاج على السالم : الحمد الله على اكمال مناسك الحج والتي كانت ميسرة وسهلة من كافة القطاعات التي سهلت على الحجاج حجهم

وقال الحاج علي البوبشيت من الأحساء : " يعد حج هذا العام من افضل الأعوام التي قدمت فيها للحج من حيث توفير كافة الخدمات والتنظيم والنظافة وكانت أداء مناسك الحج بكل يُسر -ولله الحمد- " .

فيما أشاد الحاج حبيب العبدالله من الاحساء بالجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال موسم الحج هذا العام، مشيرا إلى أن نجاح موسم الحج بهذه الصورة الرائعة تم بفضل الله ثم بما قدمته المملكة من خدمات عملاقة للتيسير على الحجاج في أداء مناسكهم بسهولة ، داعياً أن يحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه، مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله – ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأهله وذويه في المنطقة الشرقية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وقال الحاج حسين القريشي من الاحساء : " نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على جهودهم وجميع المشاركين في موسم الحج الذين ساهموا في خدمة ضيوف الرحمن " .

واكد الحاج عبدالعزيز الموسى من الأحساء الحج هذا العام ولله ميسر مع التنظيم المبهر وسهولة التنقل بين المشاعر ونشكر جميع العاملين في المشاعر المقدسة على كل ما قدموا من تسهيلات وخدمات سهلت الكثير على الحجاج .

من جهته قال الحاج يوسف الشيخ : " لله الحمد كان رحلة الحج ميسره وسهلة على ضيوف الرحمن ".