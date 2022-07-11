منتخب مصر لكرة اليد يفوز على نظيره الكاميروني 40 -17 في كأس الأمم الأفريقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

فاز المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره الكاميروني بنتيجة 40 -17 ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الـ 25 للرجال التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 18 يوليو الجاري على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر 20-7 الذي واصل تفوقه بشكل واضح في الشوط الثاني لينهى المباراة لصالحه بنتيجة 40-17 ضمن مباريات المجموعة الأولى.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي قد افتتح في وقت سابق اليوم البطولة التي يشارك فيها 13 منتخبا أفريقيا بعد اعتذار كينيا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد.