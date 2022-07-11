أكثر من 96 ألف عبوة ماء مبردة توزعها كشافة وزارة التعليم خلال 12 ألف ساعة تطوعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وزعت كشافة وزارة التعليم ممثلة بمركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن أكثر من 96 ألف عبوة ماء لضيوف بيت الله الحرام، وبلغ إجمالي ساعات العمل في مسار سقيا الماء التي نفذها 250 كشافاً وفتاة كشفية على مدى 12 يوما من خلال 12 ألف ساعة تطوعية.

من جانبه أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس بجهود كشافة وزارة التعليم ممثلة بمركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة.

جاء ذلك أثناء لقاء معاليه برئيس النشاط الكشفي القائد زياد قدير وأكد أن الكشافة هم شركاء النجاح، وهم القطاع الذي تعتمد عليه الرئاسة، كما قدم شكره للكشافة على جهودهم وتعاونهم المستمر طوال العام لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ومشاركتهم في تيسير أداء مناسكهم وفروضهم.