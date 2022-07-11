عاصرت حربين و4 ملوك و25 رئيس وزراء.. إنجليزية عاشت في منزل 104 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - عاشت سيدة من المملكة المتحدة في نفس المنزل لمدة 104 سنوات، حيث عاصرت حربين عالميتين و4 ملوك وملكات و25 رئيس وزراء، ولدت إلسي ألكوك في 28 يونيو 1918 بمنزل مدرج في شارع باركر في الحوثويت، واستأجر والدها المنزل عام 1902 مقابل 7 شلنات و6 بنسات، أي حوالي 30 جنيهًا إسترلينيًا من أموال اليوم.

كانت إلسي الأصغر بين 5 أطفال، وكانت تبلغ من العمر 14 عامًا عندما توفيت والدتها بسبب الالتهاب الرئوي، وتزوجت من زوجها بيل في عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، وقالت لصحيفة «ذا صن»: «ماتت أمي، إليزا، لذا بقيت لرعاية والدي، عندما تزوجت أنا وبيل، توقفنا هنا ولم نغادر أبدًا، وتوفي والدى في عام 1949، واشترينا المنزل أخيرًا في الستينيات».

اشترت إلسي ألكوك المنزل مقابل 250 جنيهًا إسترلينيًا بعد أخذ قرض، وتبلغ قيمة العقار الآن 75 ألف جنيه إسترليني، بحسب «timesnownews».

وقالت إلسي: «لم أرغب أبدًا في العيش بأي مكان آخر، هذا منزلي ويعني كل شيء بالنسبة لي.. حافظنا على الحمام الخارجي وما زال يعمل.. لم يتغير شيء يذكر.. لم أكن سعيدة في أي مكان آخر».

وقال ابنها راي البالغ من العمر 75 عامًا، إن والدته تحب المنزل لأنه مليء بالذكريات، بينما قالت زوجة ابن إلسي، بات ألكوك: «المنزل هو النقطة المحورية لجميع أفراد الأسرة».

تبلغ المرأة من العمر 104 أعوام وهي على دراية بالمنزل لدرجة أنها تستطيع شق طريقها في الظلام.