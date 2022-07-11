أستراليا ترفع علم السكان الأصليين على جسر سيدني بشكل دائم

محمد بن مسعود - الدمام - ألغت حكومة نيو ساوث ويلز للتو خطتها لإنفاق 25 مليون دولار على سارية جديدة لجسر ميناء سيدني.
وبدلاً من ذلك، سيحل علم السكان الأصليين محل علم نيو ساوث ويلز، والذي سيُنقل إلى منزل جديد في شارع ماكواري، بحسب نوقع «أستراليا بالعربي»
وكانت أموال قد خُصصت لبناء سارية العلم الثالثة في ميزانية هذا العام، فيما وصفه رئيس الوزراء «دومينيك بيروت» بأنه بادرة مهمة نحو المصالحة، لكن في نهاية الأسبوع، غير رئيس الوزراء رأيه بعد انتقادات شديدة بشأن السعر.
وأخبر بيروتيت صحيفة Sydney Morning Herald أنه سينفق الأموال بدلاً من ذلك على مبادرات سد الفجوة.
يذكر أن ارتفاع سارية علم الجسر يبلغ 20 مترًا، وهو نفس ارتفاع المبنى المكون من ستة طوابق، وتحتاج الأعلام إلى مرفق قوي بما يكفي لتحمل جميع الظروف الجوية.
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