سيارة طائرة تحلق في سماء اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - أجرت مجموعة «People Dreams & Technologies» اليابانية أول رحلة يابانية على الإطلاق لسيارة طائرة فوق البحر.
وقد أُجري الاختبار في 6 يوليو الجاري في فوكوياما بمحافظة هيروشيما، بحسب وكالة «جي جي برس».
ارتفعت المركبة إلى ارتفاع 30 مترًا وحلقت فوق الساحل لمدة ثلاث دقائق تقريبًا، حيث قطعت 600 متر.
يمكن استخدام السيارة الطائرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يصعب الوصول إليها، وذلك لتسهيل حركة سكانها وكذلك تطوير تلك المناطق.
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