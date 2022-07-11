للخروج من كآبة «كورونا».. زفاف جماعي عملاق في نيويورك

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل حوالي 500 زوج بزفاف جماعي رمزي أمس الأحد تحت سماء نيويورك الصافية، ضم متزوجين جددوا رابطهم ومخطوبين وسط أجواء من الفرح سعيًا للخروج من كآبة الأزمة الصحية.

ووضعت النساء أكاليل من الزهر على رؤوسهن ولبسن الأبيض سواء فساتين عرس أو أزياء خارجة عن المألوف، وسار الأزواج (العديد منهم الخليج 365 أن عقدوا زفافهم وقرروا الاحتفال به مجددًا) في موكب ضخم قبل أن يعلن إمام وكاهنة وحاخام قرانهم. وعم التأثر الأزواج ولم يتمالك بعضهم نفسه عن البكاء تحت وطأة اللحظة. وروت إريكا هاكمان لوكالة فرانس برس، مرتدية فستان زفاف أثناء مشاركتها مع زوجها ريتشارد في الاحتفال في منتزه دامروش بارك عند أسفل مباني حي مانهاتن الشاهقة: «كان من المقرر أن نحتفل بخطوبتنا في 24 مارس 2020 في هاواي، لكن بالطبع ألغي كل شيء بسبب الجائحة».