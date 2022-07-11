دليل للإرشاد المكاني بـ5 لغات

وزعت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام لضيوف الرحمن القادمين لأداء طواف الإفاضة، بـ5 لغات وهي (العربية- الإنجليزية- الأوردية- الفرنسية- الإندونيسية). وبين مدير عام الإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية المهندس أديب بن حسن كاظم أن دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام إحدى خدمات منظومة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام التي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر لتستهدف كافة شرائح الزوار وضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.



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