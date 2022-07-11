روبوت لتوزيع المصاحف

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوتًا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع. وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح، أن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل بدون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع، حيث يستخدم نظاماً ملاحياً تلقائياً مزدوجاً «سلام»، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص، كما يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس، لمدة تتجاوز «12» ساعةً، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها حوالي أربع ساعات، ويبلغ وزن الروبوت 59 كجم، وسرعة 1.2-0.5م/ثانية «يمكن التحكم بها»، ويتحمل الروبوت 10 كجم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كجم، وتبلغ أبعاد الروبوت 565*537*1290 مم.



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