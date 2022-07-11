استضافة وعناية بأسر الشهداء

ونثر الضيوف عبارات الشكر والدعوات الصادقة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ووزير الشؤون الإسلامية، على استضافتهم في هذا البرنامج، والاهتمام والعناية الفائقة بهم، من منطلق الاهتمام والرعاية بالجنود البواسل، الذين ذادوا عن وطنهم وضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن حدوده.
وتسابق ضيوف البرنامج على السجل، الذي وضعته إدارة البرنامج، لبث مشاعرهم، وما وجدوه من خدمات وصفوها بـ«الملكية».
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