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استضافة وعناية بأسر الشهداء

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سطّر ضيوف «برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة» من أسر المصابين والشهداء والشخصيات الإسلامية، عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، قائلين: «شكراً والدنا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعبروا أثناء إقامتهم في مشعر منى لإكمال شعائرهم، عن سعادتهم بأداء فريضة الحج ضمن البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونثر الضيوف عبارات الشكر والدعوات الصادقة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ووزير الشؤون الإسلامية، على استضافتهم في هذا البرنامج، والاهتمام والعناية الفائقة بهم، من منطلق الاهتمام والرعاية بالجنود البواسل، الذين ذادوا عن وطنهم وضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن حدوده.

وتسابق ضيوف البرنامج على السجل، الذي وضعته إدارة البرنامج، لبث مشاعرهم، وما وجدوه من خدمات وصفوها بـ«الملكية».


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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