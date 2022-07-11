منظومة خدمية بطواف الوداع

أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الوداع، وسط منظومة خدمية متكاملة، أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وجهزت الرئاسة في وقت مبكر جميع الخدمات، وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن، أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما جندت كادر أمن مدنيا، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود، بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.



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