الطرق جاهزة لاستقبال الحجيج

وبلغت مشاريع أعمال الصيانة الوقائية على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع، خلال العام 2021 / 2022م قرابة ستة مشاريع، إذ تم الانتهاء من ثلاثٍة منها، ويتبقّى ثلاثة أخرى جارٍ العمل على استكمالها، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 75%.
كما شملت الأعمال التي تم تنفيذها على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع، كشط وإعادة سفلتة بطول 121 كم، وتنفيذ الدهانات على مسافة 196 كم من أجزاء الطريق، وتنفيذ حواجز معدنية بطول 8550 متراً طولياً، وتنفيذ حواجز خرسانية بطول 8226 متراً طولياً، وتنفيذ السياج السلكي بطول 3330 متراً طولياً، إضافةً إلى تركيب حواجز معدنية بنظام الأسطوانات الماصة للصدمات، بطول 1600 متر طولي، وتحسين وتطوير 5 تقاطعات سطحية.
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