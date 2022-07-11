طيبة تستأنف موسم الحج الثاني

بدأت الجهات المعنية في المدينة المنورة، بالاستعداد لاستقبال الحجاج، بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج، وتطبيق خططهم المعدة لضيوف الرحمن، من خلال استقبالهم وتسكينهم ومتابعة كافة الخدمات والأعمال الخدمية المقدمة لهم، استكمالا لخطة الحج التي اعدتها لجنة وزارة الحج والعمرة، في إمارة المنطقة بمشاركة عدة جهات حكومية وخيرية وتطوعية، وبإشراف من أمير منطقة المدينة المنورة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج، أثناء وصولهم وتنقلهم بين المواقع التاريخية والأثرية والمساجد الكبرى.

مباشرة ومتابعة

وعملت الجهات المعنية منذ وقت مبكر، على الاستعداد لاستقبال الحجاج المتعجلين الاثنين، بمباشرة كافة العاملين في خدمة الحجاج أعمالهم، وانتظار الحجاج واستقبالهم ونقلهم إلى مقر السكن إضافة إلى متابعة كافة الخدمات، التي تقدم للحجاج والنقاط الصحية والخدمة الموفرة مسبقا للحجاج، في المسجد النبوي الشريف ومختلف المساجد والقطاعات الصحية.

واعلنت منطقة المدينة المنورة عن جاهزيته،ا لاستئناف أعمالها التشغيلية للموسم الثاني من الحج، للخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن، والذين ستستقبلهم بدءا من اليوم.

نظافة وتعقيم

وأكدت أمانة المدينة المنورة، أن الفرق الرقابية تُكثف جولاتها الميدانية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والعمل على تحقيق رضا المستفيدين، من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، مشيدةً بما بذله منسوبوها من جهود كان لها بالغ الأثر، في إنجاح الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة في الموسم الأول، مبينًة أن خطتها للموسم الثاني، ستستند على تكثيف الخدمات، في مجال النظافة العامة والتعقيم، وأعمال الإصحاح البيئي، وإحكام الرقابة على المنشآت التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة، ومتابعة متعهدي الإعاشة والفنادق، ودور إيواء الزائرين، لضمان سلامة الأغذية في مطابخ الإعاشة والمطاعم، والمستودعات وثلاجات المواد الغذائية، ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، داعيةً الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية، من خلال الاتصال على الرقم الموحّد لاستقبال البلاغات 940، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق «بلدي 940» المتاح في الأجهزة الذكية.

من الاستعدادات

- جولات ميدانية

- تكثيف خدمات النظافة والتعقيم

- إحكام الرقابة على المنشآت التجارية

- متابعة متعهدي الإعاشة والفنادق

- ضمان سلامة الأغذية