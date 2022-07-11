موسم خال من الأمراض

أعلن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443، وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

وقال إن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية، بلغ نحو 130 ألف حاج، كما تم إجراء «10» عمليات قلب مفتوح، وأكثر من «187» قسطرة قلبية، إضافة إلى «447» جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى الصحة الافتراضي، لأكثر من 2000 حاج، ساهم في تقديمها أكثر من 25 ألف ممارس صحي، و2000 متطوع.

وأشار الوزير إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي، قدّمت المساندة للحالات الإسعافية، بتوفير خدمة الإسعاف الطائر لنقل المصابين من الحجاج على مدار الساعة، حيث بلغت حالات الإسعاف الجوي أكثر من 17 حالة بمعدل 29 دقيقة.

وعلى صعيد الحالات المتعلقة بفيروس كورونا «كوفيد19»، أكد وزير الصحة أنه تم تسجيل عدد محدود من الحالات في المشاعر المقدسة، بلغت 38 حالة دون تسجيل حالات ثانوية، وتم التعامل معها وفق البروتوكلات الصحية، مع تسهيل مهمتهم لإكمال حجهم.