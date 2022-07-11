ضبط 21 مسلخاً عشوائياً في 48 ساعة

فيما وقفت أمانة الأحساء، ممثلة في «لجنة الذبح العشوائي»، خلال الـ 48 ساعة الماضية، على 76 موقعا، وضبط 21 مسلخا عشوائيا مخالفا، يعمل بها 53 عاملا، وعدد الذبائح المضبوطة 125 ذبيحة، حصر المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، نحو 6 أسباب وراء ضبط المسالخ العشوائية المخالفة في الأحساء، ورفعت الإدارة العامة للنظافة من مخلفات الأضاحي خلال يوم واحد 145 طناً.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«دوت الخليج»، أن إدارته حرصت على استكمال جميع الخطوات، لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام الأضحى المبارك، وفق خطط وخدمات تهدف لخدمة الجميع والتيسير عليهم، أثناء عملية استلام وتسليم الذبائح في المسالخ الأربعة المعتمدة، وهي: المسلخ المركزي، ومسلخ العمران، ومسلخ العيون، ومسلخ سلوى، تحت إشراف إدارة المسالخ التابع للمكتب، وتقدر طافتها التشغيلية اليومية بـ 9 آلاف ذبيحة في اليوم الواحد، علاوة على توفير خدمات الإرشاد البيطري عن طريق المختصين، من الأطباء والمساعدين البيطريين والفنيين المتواجدين في أسواق الأنعام، وذلك لمعرفة الاشتراطات الواجب توافرها في الأضحية.

أسباب وراء ضبط المسالخ

1- غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح.

2- تُعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض.

3- يُعرّض الذبائح للفساد السريع بسبب الملوثات الخارجية.

4- يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم.

5- عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز يكون سبباً في تلوث اللحوم.

6- عدم التخلص السليم من مُخلّفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة وتشويهها بصرياً.