شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سواريش يبلغ الخطيب بضرورة عودة نجم الأهلي المصري السابق من جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبلغ المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي بضرورة عودة نجم الفريق السابق من جديد إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يرغب في عودة نيدفيد

كريم نيدفيد

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن تواصل المدرب البرتغالي مع لجنة التخطيط وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي من أجل معرفة موقف المعارين والعودة من جديد إلى النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن ريكاردو سواريش يرغب في التعاقد مع كريم نيدفيد وعودته من جديد إلى النادي بعدما نال إعجابه الشديد بمستوي اللاعب خاصة في مباراة فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس الرابطة المصرية، والذي كان يوم الثلاثاء المنصرم.

وكان كريم نيدفيد قد سجل هدف وساهم في فوز فريقه باللقب، بعدما خرج معارًا على سبيل الإعارة في الموسم المنصرم من بوابة النادي الأهلي.

الجهاز الفني بالأهلي يتواصل مع اللاعب

وتواصل سامي قمصان المدرب العام بالأهلي مع كريم نيدفيد من أجل ابلاغه بأن المدرب البرتغالي سواريش بمستواه وطالبه بالاستمرار من أجل العودة من جديد في الموسم القادم من بطولة الدوري المصري والمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.