أمير منطقة الباحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ .
وقال سمو أمير منطقة الباحة” : يشرفني أن أرفع لكم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الباحة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام ، الذي جاء بفضل من الله عز وجل، ثم بمتابعتكم المباشرة وتوجيهاتكم الحكيمة، وإنه لشرف عظيم وفخر واعتزاز ما تبذله حكومتنا الرشيدة بكافة قطاعاتها تحت قيادتكم الحكيمة خدمة للإسلام والمسلمين، وما تؤكدون عليه أن هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ، وهي قائمة على خدمة بيت الله الحرام وضيوفه، مستشعرة شرف الخدمة وحمل الأمانة العظيمة في حماية المشاعر المقدسة وخدمتها وخدمة قاصديها، وأسأل الله جل في علاه أن يحفظكم ويسددكم ويمد في عمركم خدمة للإسلام والمسلمين”.
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