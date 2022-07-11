وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

ونوّه معاليه بما أولته القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام ببيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشاعر المقدسة بشكل عام، وبما وجده الحجاج من خدمات متكاملة وتيسير وراحة في أداء المناسك لهذا العام، بعد تنفيذ عدد من المشاريع الجبارة وتهيئة الطرقات التي أمنت انسيابية الحركة والتنقل بين المشاعر المقدسة.

وأشار معاليه إلى ما قامت به جميع الجهات الحكومية والوزارات من عمل تميز بالتكامل والتكاتف؛ لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتأدية المهام المناطة بهم على أكمل وجه، كذلك جهود رجال الأمن العام في تنظيم حركة الحجاج وتأمين سلامتهم وأرقى الخدمات لهم, منوها بما قامت به وزارة الشؤون الإسلامية أيضاً من جهود في هذا الجانب.