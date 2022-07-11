ما هي فترات صلاحية اللحوم المُخزنة في الثلاجة والفريزر؟.. “الغذاء والدواء” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فترات صلاحية اللحوم المُخزنة من أجل ضمان سلامتها.
وأفادت الهيئة، خلال إنفوجراف نشرته عبر حسابها على “تويتر ” أن قطع اللحم تكون فترة التخزين المناسبة لها في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام والفريزر من 4 إلى 6 شهور.
وتابعت ، شريحة اللحم (ستيك) في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام وفي الفريزر من 6 إلى 12 شهراً.
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وأشارت إلى أن اللحم المفروم واللسان والكلى والكبد والقلب يكون تخزينها في الثلاجة من يوم إلى يومين وفي الفريزر من 3 إلى 4 أسابيع.
وأضافت، اللحم المطبوخ (المتبقي) فيكون في الثلاجة من 3 إلى 4 أيام وفي الفريزر من شهرين إلى 3 شهور.
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