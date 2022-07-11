محمد بن مسعود - الدمام - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفلة نيرة أشرف عندما كانت لا تتجاوز السابعة من العمر وهي تغني.
وكانت نيرة تغني أغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وسط إعجاب أسرتها التي كانت تتابعها وتستمع لصوتها في إحدى المناسبات العائلية.
ونشر والد نيرة الفيديو قبل 10 سنوات، حيث كانت الطفلة الصغيرة تحاول الكشف عن مواهبها في الغناء.
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وكانت محكمة الجنايات بالمنصورة قد قضت خلال جلستها، الأربعاء الماضي، بالإعدام على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على حكم الإعدام.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر .. شاهد: أول فيديو للطالبة “نيرة أشرف” التي قتلت ذبحا على يد زميلها عندما كانت طفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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