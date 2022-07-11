سمو أمير منطقة الجوف يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443 هـ .

ونوّه سموه بما صاحب موسم الحج من تميز في تنفيذ الخطط الموضوعة كافة ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة, وتأكيد خادم الحرمين الشريفين في كلمته بمناسبة عيد الأضحى المبارك على شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، ونجاح جهود المملكة الكبيرة في الحد من الآثار التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن حرص خادم الحرمين الشريفين واهتمامه لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين وما سخرته الدولة من إمكانات وجنّدته من طاقات بشرية وتقنية وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة, كان له الأثر الكبير في ما تحقق من نجاح وتميز لخدمة ضيوف الرحمن.

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وبين أن ما تحقق من نجاحات كانت بتوفيق الله ثم بمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد لجميع القطاعات العاملة والمشاركة في حج هذا العام 1443 هـ , مؤكدا اعتزاز الجميع بما شاهدوه ولمسوه من تطور في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المواقع وجهود القطاعات الحكومية المختلفة كافة، التي حرصت على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتأدية مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء روحانية وبكل أمن وأمان.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزل لهم الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات خيرة وأعمال جليلة, وأن يمتعهم بموفور الصحة والعافية.