سمو أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ .

وقال: “يشرفني يا سيدي أن أرفع لكم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام الذي تحقق بفضل الله ثم توجيهاتكم ومتابعتكم المباشرة لكل ما يقدم لضيوف الرحمن والحرص على راحتهم وتأديتهم لمناسك الحج بكل يسر وسهولة ، وتسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية لتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف سموه: “إن ما تقدمه أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام تحظى بإشادة وتقدير كل من يتابع هذا النجاح من مختلف دول العالم ، وكل هذه الإنجازات تأتي بعد توفيق الله ثم توجيهاتكم أيدكم الله، والجميع يرى التقدم الكبير والإمكانيات المتطورة التي سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على توفير كل ما يساهم في راحة الحاج وتأديته للمناسك بكل راحة وطمأنينة”.

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كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح موسم الحج, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يثيبهم على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات جليلة ، وأن يحفظهم لخدمة هذه البلاد الطاهرة ويديم على الوطن أمنه وأمانه.