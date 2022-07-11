«النقد الدولي» يحذّر: قنبلة الديون ستؤدي إلى هبوط مدمر

محمد بن مسعود - الدمام - حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بها، محذرة من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في «دوامة هبوط» مدمرة.

وقالت غورغييفا: «إنه من المهم تحريك ما يعرف باسم «الإطار المشترك» الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين في أكتوبر من العام 2020، والمتوقف إلى حد كبير لمعالجة الديون. وقد فشل هذا الإطار في تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن، ولا يمكن التراخي بشأن هذا الموضوع»، وفقاً لوكالات عالمية.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد أكدت في مقابلة أواخر الأسبوع الماضي مع مسؤولين ماليين في إندونيسيا: «إذا تلاشت الثقة إلى حد حدوث دوامة هبوط، فأنت لا تعرف أين ستنتهي».