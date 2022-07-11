سهم تويتر يواصل التراجع.. ويفقد 7% بسبب صفقة الاستحواذ

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع سهم تويتر خلال تداولاته اليوم (الاثنين) بنسبة 7% في تداولات ما قبل الافتتاح في بورصة نيويورك، بعد أن أعلن إيلون ماسك إنهاء استحواذه على الشركة في صفقة تقدر قيمتها بـ44 مليار دولار.

وانخفضت أسهم تويتر بنحو 9%، قبل أن تقلص بعض خسائرها ليجري تداولها على تراجع بنحو 7%، في حين ارتفع سهم تسلا بنحو 1%.

وكان محامو ماسك أبلغوا مجلس إدارة الشركة (الجمعة) الماضية بإلغاء الصفقة.

وكان إيلون ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلًا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور: «إن مجلس الإدارة يعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ اتفاقية الاندماج»، وكتب: «مجلس تويتر ملتزم بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك».

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في أبريل الباب أمام معركة قضائية مع الشركة، التي تتخذ سان فرنسيسكو مقراً لها، حول رسوم فسخ الصفقة التي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وقال محامو ماسك في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية: «السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة».