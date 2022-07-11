سمو أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام 1443.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على دعمهما ومتابعتهما واعتمادهما لخطط حج هذا العام التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.

وعد النجاح المتميز لتنظيم موسم الحج لهذا العام امتداد للمسيرة التاريخية المباركة لهذه البلاد قيادةً وحكومةً وشعبا في استقبال ضيوف الرحمن وحسن التنظيم لأداء مناسك هذه الشعيرة العظيمة عبر سواعد وطنية من خلال تسخير الإمكانات اللازمة كافة سواء البشرية منها أو المادية أو التقنية، بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة الحج والعمرة وجودة الخدمات للحجاج.

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وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة والبلاد بمزيد من التقدم والازدهار.