شكرا لقرائتكم خبر عن «كشافة التعليم» توزع 96 ألف عبوة ماء مبردة خلال 12 ألف ساعة تطوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساهمت كشافة وزارة التعليم ممثلة بمركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في توزيع96 ألف عبوة ماء لضيوف بيت الله الحرام وبلغ إجمالي ساعات العمل في مسار سقيا الماء التي نفذها 250 كشافاً وفتاة كشفية على مدى 12 يوما من خلال 12 ألف ساعة تطوعية.

ومن جهة ثانية أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف د. عبدالرحمن السديس بجهود كشافة وزارة التعليم ممثلة بمركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة.

جاء ذلك أثناء لقائه برئيس النشاط الكشفي القائد زياد قدير وأكد إن الكشافة هم شركاء النجاح وهم القطاع الذي تعتمد عليه الرئاسة، كما قدم شكره للكشافة على جهودهم وتعاونهم المستمر طوال العام لخدمة ضيوف بيت الله الحرام ومشاركتهم في تيسير أداء مناسكهم وفروضهم.