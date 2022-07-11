شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ عين حاج «اندونيسي» من العمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة حالة طارئة عن طريق قسم الطوارئ لحاجي من الجنسية الإندونيسية يبلغ من العمر 55 عاماً حيث كان يعاني من آلام وإحمرار في العين اليسرى مما تسببت له بعدم الرؤية.

وأوضح إستشاري العيون بمستشفى حراء العام الدكتور محمد قاسم أنه فور وصول الحالة تم عمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة وعمل الفحص المجهري وتبين أن لديه قرحة مع صديد في العين عبارة عن تآكل في الطبقة الخارجية للقرنية مما تسببت له إحمراراً وألماً شديداً في العين وتشوشاً للرؤية وخروج بعض الإفرازات الكثيفة ، هذا إلى جانب تحسس العين من الضوء وانتفاخ الجفون ، وبعد ذلك قرر الفريق الطبي المعالج بإجراء كشط جراحي لطبقة القرنية وإعطاءه العلاج اللازم من القطرات التي تحتوي على المضاد الحيوي المناسب وبعد تحسن حالته قام الإستشاري الذي باشر الحالة بتوضيح الخطة العلاجية للحاج والذي أبدى رغبته بإستكمال الخطة العلاجية والمتابعة بعد انتهائه من أداء فريضة الحج.