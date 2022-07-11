شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة الحشود» لـ ”الخليج 365”: الحجاج يؤدون طواف الوداع وسط انسيابية عالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، في تصريحات خاصة لـ "اليوم"، إنه بعد نجاح خطة طواف القدوم وطواف الإفاضة يؤدي حجاج بيت الله الحرام طواف الوداع وفق منظومة متكاملة من الخدمات ووسط انسيابية عالية.

وذكر أن الطاقة الاستيعابية تبلغ 107 آلاف طائف في الساعة في جميع أدوار مبنى المطاف، كما أن هناك قرابة 500 موظف مسؤولين عن إدارة تلك الحشود داخل أروقة المسجد الحرام.