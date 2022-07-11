شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجّه بمضاعفة الجهود لتسهيل إجراءات سفر الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقفَ وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على الاستعدادات الميدانية لمغادرة رحلات ضيوف الرحمن بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ حيث وقف برفقة قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية على الاستعدادات والخطط التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم والتأكد من توفير الخدمات كافة لهم.

وشملتِ الجولةُ التفقديةُ صالاتِ السفر والمرافقَ الحيوية المساندة، كما اطلع على آليات تنفيذ خطط المغادرة والإجراءات المعيارية لتقليص وقت إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج؛ وتأتي هذه الجولاتُ ضمن حرصه وقيادات المنظومة بمتابعة حركة مغادرة الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم بعد أن مَنَّ اللهُ عليهم بإتمام نسكهم بكل يسر وسهولة.

ونَوَّهَ الجاسرُ بالتجهيزات والخدمات التي يشهدُها مجمعُ صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذي يضمُّ 14 صالةً مجهزةً لاستقبال الحشود، وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات مغادرتهم؛ موجهاً العاملين كافة بمضاعفة الجهود وتكثيف الأداء وتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكل يسر وطمأنينة.

وبَيَّنَ أنَّ منظومةَ النقل والخدمات اللوجستية بدأت -ولله الحمد- في قطاعاتها كافة الاستعداد لتنفيذ العمليات التشغيلية لمرحلة عودة الحجاج لبلدانهم ومناطقهم وفق الخطط المعتمدة، كما جندت إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة, منوِّها بمستوى التنسيق الرفيع بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بنقل وخدمة ضيوف الرحمن, مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذُلها مؤسساتُ الدولة للعناية بضيوف الرحمن.

يذكرُ أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت بجهود كبيرة استعداداً لخدمة ضيوف الرحمن؛ منها تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة على الطرق؛ وتهيئة الموانئ وشبكة الخطوط الحديدية ممثلةً في قطار الحرمين وقطار المشاعر؛ كما قامتِ المنظومةُ بإصدار أكثر من 17 ألف تصريح لحافلات النقل العام؛ كما قامتِ منظومةُ النقل بجهود كبيرة فيما يتعلقُ بتوفير الخدمات اللوجستية كافة لضيوف الرحمن.