شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: نجاح موسم الحج تحقق نتيجة توجيهات القيادة السديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "رعاه الله"، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.

وقال سموه: "نرفع لمقامكم الكريم الشكر والتقدير والعرفان والتهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، الذي يأتي نتيجة لتوجيهاتكم السديدة ومتابعتكم الدائمة ومواصلة لنجاحات الأعوام السابقة.

كما رفع سموه برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء” حفظه الله "هنأه فيها بنجاح موسم الحج لهذا العام تضمنت أن العالم أجمع يشيد بالجهود والخدمات التي بذلت وقدمت من جميع قطاعات الدولة بمختلف تخصصاتها التي سهرت على خدمة ضيوف الرحمن وسعت لتوفير كل ما يخدمهم ويعينهم على أداء الفريضة وهم ينعمون بالأمن والطمأنينة بفضل من الله ثم بفضل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم أدامهم الله.

ودعا سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "رعاهم الله" وأن يعينهم ويوفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين وقاصدي بيت الله الحرام ، وأن يمتعهم بالصحة والعافية ويُديم على المملكة الأمن والأمان والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة.