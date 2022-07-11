الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد عمل الروبوتات التوجيهي ويؤكد أهمية التحول الرقمي وتسخير التقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الروبوت التوجيهي. وتأكد معاليه من عمل الروبوت والوقوف على خدماته في إجابة السائلين بعدة لغات وذلك لضمان توفر الخدمات المناسبة لحجاج بيت الله الحرام. وبين معاليه بأن هذه الروبوتات والوسائل الحديثة وجدت لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والاستفادة من أحدث الوسائل والتقنيات في سبيل خدمة ضيوف الرحمن. أخبار قد تهمك

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