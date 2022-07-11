اخبار الخليج – «المباحث الجنائية»: القبض على آسيويين تسببا باحتراق 6 شاحنات في منطقة سترة الصناعية

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة، تمكنت إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شخصين آسيويين (46-35 عاماً) تسببا باندلاع الحريق في 6 شاحنات بمنطقة سترة الصناعية.

وأوضحت الإدارة أنه بعد تلقي البلاغ بهذا الشأن، انتقلت على الفور الجهات الأمنية المختصة إلى الموقع، فيما باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهما، حيث كانا يقومان بمحاولة تفريغ خزانات الديزل الخاصة بالشاحنات بطريقة غير آمنة ما أدى إلى حدوث ماس كهربائي في مولد الكهرباء جراء تسرب الديزل واشتعال الحريق في الشاحنات.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة .