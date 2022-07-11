سمو ولي العهد وسمو رئيس دولة الإمارات يتبادلان التهاني هاتفيًا بعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد تبادل سمو ولي العهد التهنئة مع سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.