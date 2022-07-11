الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.

وأشاد معاليه، بالجهود العظيمة التي تبذلها بلادنا -أيَّدها الله- في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، مبيناً أن هذا النجاح يأتي في سلسلة النجاحات التي وفق الله لها بلادنا المباركة في كل الأعوام السابقة، حتى غدت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب هذه الدولة المباركة.

كما وجه معالي تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة، مهنئاً جميع اللجان والقطاعات المشاركة في الحج بهذا النجاح الكبير.

راجياً من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.

واختتم معاليه تصريحه بالدعاء بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء، وأن يحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها إنه سميع مجيب.