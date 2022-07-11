المشاركات النسائية تسجل حضورها في تنظيم مراكز الحجاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

حققت المشاركات النسائية حضوراً مميزاً من خلال إسهاماتها في الأعمال الميدانية في موسم الحج لهذا العام، و جاءت مشاركتها امتداداً لأعمالها منذ القدم والتي تقدمها خدمة للمجتمع في شتى المجالات.

وبرزت تلك الأعمال خلال موسم الحج هذا العام، في العديد من قطاعات الحج المختلفه عامه والخدمات الخاصة منها الاستقبالات والاعمال التطوعيه وخدمة مرافق حاج ، حيث شارك العنصر النسائي في التنظيم والتفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية والترجمة واستقبال البلاغات وغيرها من الأعمال الأخرى.

ودعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حضور المرأة في مختلف المجالات، ومكنتها في جميع المجالات لتكون شريكة في صناعة التحول الذي تشهده المملكة ، انطلاقً من رؤية المملكة 2030، التي أكدت ” أن المرأة تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة المملكة، وستستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية”.

وأسهمت نساء شركةحجاج الدول العربيه خلال موسم الحج لهذا العام في تعزيز قيمة الدور النسائي في المشاعر المقدسة ومباشرة أعمال العناية بالحاج في مخيمات الحجاج