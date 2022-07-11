محمد بن مسعود - الدمام - باشرت شرطة العاصمة إجراءاتها حيال واقعة تضمنت بلاغين، يفيد الأول بقيام آسيوي بالتقاط فاكهة فاسدة من حاوية القمامة بغرض بيعها، والثاني قيام بحريني بالاعتداء جسديا ولفظيا على الآسيوي المذكور وسلبه بطاقة الهوية والتشهير به من خلال بثه مقطعا مصورا ببعض وسائل التواصل اجتماعي وذلك تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الداخلية: التحقيق في بلاغين الأول ضد آسيوي التقط فاكة فاسدة بغرض بيعها والثاني ضد مواطن اعتدى عليه وشهر به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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