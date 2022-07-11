ضبط 8 أشخاص شاركوا في مشاجرة جماعية

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آل الشيخ: المملكة تقدم مشاريع عملاقة بمليارات الريالات لراحة الحجيج
أكد وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ«دوت الخليج»، بمناسبة انتهاء مناسك الحج لهذا العام، أن...
كيف يتم التحقق من هوية التائهين والمنوّمين في المشاعر
عملت المديرية العامة للجوازات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال فرق الخدمات الإلكترونية المتنقلة على التحقق من هوية التائهين...
27 قرارا ضد مخالفين نقلوا أشخاصا غير مصرّح لهم بالحج
أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة (27) قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقلهم...
937 يستقبل 4 اتصالات من المشاعر كل دقيقة
استقبل مركز 937 التابع لوزارة الصحة السعودية خلال موسم الحج الحالي 18316 مكالمة لخدمة ضيوف الرحمن بمعدل 4 اتصالات كل دقيقة، منها 9158...
أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي الحجاج من مناسك رميها؟
يتبادر إلى الأذهان، أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي حجاج بيت الله الحرام من رميها، أثناء أداء نسك الرمي بمشعر منى، وكثير يتسأل عن...
أمير مكة يعلن نجاح الحج على كافة الأصعدة
أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل نجاح حج هذا العام 1443هـ.وقال:...
9 عمليات قلب مفتوح في المشاعر
أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الصحية للحجاج في المشاعر المقدسة مطمئنة، ولم تسجل بينهم أي تفشيات أو حالات مؤثرة على الصحة العامة،...
إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية لموسم الحج بعد تعرضه لأزمة قلبية
أوضحت وزارة الصحة أن الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة تمكنت من إنقاذ حياة رئيس البعثة...
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