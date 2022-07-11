ضبط 8 أشخاص شاركوا في مشاجرة جماعية

آل الشيخ: المملكة تقدم مشاريع عملاقة بمليارات الريالات لراحة الحجيج أكد وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ«دوت الخليج»، بمناسبة انتهاء مناسك الحج لهذا العام، أن... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 12 ذو الحجة 1443 هـ 12 ذو الحجة 1443 هـ

كيف يتم التحقق من هوية التائهين والمنوّمين في المشاعر عملت المديرية العامة للجوازات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال فرق الخدمات الإلكترونية المتنقلة على التحقق من هوية التائهين... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 12 ذو الحجة 1443 هـ 12 ذو الحجة 1443 هـ

27 قرارا ضد مخالفين نقلوا أشخاصا غير مصرّح لهم بالحج أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة (27) قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقلهم... المشاعر المقدسة: دوت الخليج المشاعر المقدسة: دوت الخليج 12 ذو الحجة 1443 هـ 12 ذو الحجة 1443 هـ

937 يستقبل 4 اتصالات من المشاعر كل دقيقة استقبل مركز 937 التابع لوزارة الصحة السعودية خلال موسم الحج الحالي 18316 مكالمة لخدمة ضيوف الرحمن بمعدل 4 اتصالات كل دقيقة، منها 9158... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 12 ذو الحجة 1443 هـ 12 ذو الحجة 1443 هـ

أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي الحجاج من مناسك رميها؟ يتبادر إلى الأذهان، أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي حجاج بيت الله الحرام من رميها، أثناء أداء نسك الرمي بمشعر منى، وكثير يتسأل عن... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 12 ذو الحجة 1443 هـ 12 ذو الحجة 1443 هـ

أمير مكة يعلن نجاح الحج على كافة الأصعدة أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل نجاح حج هذا العام 1443هـ.وقال:... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 12 ذو الحجة 1443 هـ 12 ذو الحجة 1443 هـ

9 عمليات قلب مفتوح في المشاعر أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الصحية للحجاج في المشاعر المقدسة مطمئنة، ولم تسجل بينهم أي تفشيات أو حالات مؤثرة على الصحة العامة،... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 12 ذو الحجة 1443 هـ 12 ذو الحجة 1443 هـ

إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية لموسم الحج بعد تعرضه لأزمة قلبية أوضحت وزارة الصحة أن الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة تمكنت من إنقاذ حياة رئيس البعثة... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 12 ذو الحجة 1443 هـ 12 ذو الحجة 1443 هـ

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