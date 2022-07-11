اخبار السعوديه

كيف يتم التحقق من هوية التائهين والمنوّمين في المشاعر

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آل الشيخ: المملكة تقدم مشاريع عملاقة بمليارات الريالات لراحة الحجيج

أكد وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ«دوت الخليج»، بمناسبة انتهاء مناسك الحج لهذا العام، أن...

7cd080e85b.jpgمكة المكرمة: فهد الإحيوي
2ee4736980.jpg12 ذو الحجة 1443 هـ

ضبط 8 أشخاص شاركوا في مشاجرة جماعية

ضبطت دوريات الأمن في محافظة القريات 8 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو إثر مشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة.وجرى إيقافهم واتخاذ...

icon-byline.pngسكاكا: دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو الحجة 1443 هـ

27 قرارا ضد مخالفين نقلوا أشخاصا غير مصرّح لهم بالحج

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة (27) قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقلهم...

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو الحجة 1443 هـ

937 يستقبل 4 اتصالات من المشاعر كل دقيقة

استقبل مركز 937 التابع لوزارة الصحة خلال موسم الحج الحالي 18316 مكالمة لخدمة ضيوف الرحمن بمعدل 4 اتصالات كل دقيقة، منها 9158...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png12 ذو الحجة 1443 هـ

أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي الحجاج من مناسك رميها؟

يتبادر إلى الأذهان، أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي حجاج بيت الله الحرام من رميها، أثناء أداء نسك الرمي بمشعر منى، وكثير يتسأل عن...

icon-byline.pngمنى: دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو الحجة 1443 هـ

أمير مكة يعلن نجاح الحج على كافة الأصعدة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل نجاح حج هذا العام 1443هـ.وقال:...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png12 ذو الحجة 1443 هـ

9 عمليات قلب مفتوح في المشاعر

أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الصحية للحجاج في المشاعر المقدسة مطمئنة، ولم تسجل بينهم أي تفشيات أو حالات مؤثرة على الصحة العامة،...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png12 ذو الحجة 1443 هـ

إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية لموسم الحج بعد تعرضه لأزمة قلبية

أوضحت وزارة الصحة أن الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة تمكنت من إنقاذ حياة رئيس البعثة...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو الحجة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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