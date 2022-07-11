شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع إيكاردي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث عبدالله الفارس، مدير إدارة الإعلام والاتصال في نادي الشباب السعودي، عن حقيقة مفاوضات الليوث مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع إيكاردي

ماورو إيكاردي

وأكد الفارس أن ما تم تداوله عن دخول نادي الشباب السعودي، في مفاوضات مع نجم باريس سان جيرمان، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غير صحيح.

وكتب الفارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " فيما يتعلق بخبر مفاوضات ‎الشباب مع اللاعب الأرجنتيني ايكاردي، الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة، واللاعب بانيغا في اجازته وليس له دور وساطة في التعاقدات".

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كان قد اختتم الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

إيكاردي مع باريس سان جيرمان