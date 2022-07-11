شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تردد قناة أون تايم سبورت واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من قبل رواد السوشيال ميديا من اجل معرفة ماهو تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر والكاميرون والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر في التاسعة مساءًا.

مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر لكرة اليد

ومن المُنتظر أن تكون أولى مباريات منتخب مصر ضد الكاميرون اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجارى في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة في المجموعة الأولى.

وثاني المباريات سوف تكون مصر ضد المغرب يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجارى في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة أيضًا في المجموعة الأولى وينتهي دور المجموعات وتبدأ المنافسات الإقصائية.

تردد قناة أون تايم سبورت

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات المباراة عبر قناة أون تايم سبورت المفتوحة والتي يمكنكم الحصول على التردد الخاصة بالقناة على النحو التالي:

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.