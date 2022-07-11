” الأحوال المدنية ” تقدم خدماتها للمواطنين والحجاج على مدار الساعة

محمد بن مسعود - الدمام - لم تقتصر الخدمات التي تقدمها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على خدمة الحجاج الذين يتواجدون في الديار المقدسة بل انها قامت بخدمة المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، حيث أوجدت الاحوال المدنية عربة متنقلة أمام مجمع الإدارات الحكومية في المعيصم تقوم هذه العربة بتقديم الخدمات للمواطنين من خلال تجديد الهويات الوطنية والحصول على بدل فاقد او تالف او سجل اسرة او شهادات ميلاد مفقودة من خلال فريق عمل متكامل يعمل على مدار الساعة بإشراف مباشر من معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان اليحيى ومتابعة ميدانية دائمة من المدير العام للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة والمشرف على أعمال الحج الأستاذ بدر الحميد.

و أثنى العديد من المواطنين على الخدمات التي قدمتها الأحوال المدنية خلال فترة الحج ولازالت تقدمها الى الآن، حيث أكد البعض ومنهم ” عبدالله الدحيم. وماجد العلياني. وحسن مشاري أن هذه الخدمة ساهمت في تسهيل وإنجاز معاملات المواطنين خلال عطلة عيد الاضحى المبارك ولم تؤثر على تعطيل مصالحهم نظرًا لوجود فريق عمل من الأحوال المدنية يعمل على مدار الساعة، مؤكدين انهم فوجئوا بوجود العربة في مقر مجمع الإدارات الحكومية بالمعيصم وبسؤالهم للموظفين أكدوا ان العربة تقدم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن، إضافة إلى مكاتب الأحوال المدنية في العاصمة المقدسة وفي جدة والتي تعمل من اجل خدمة المواطنين في كل ما يخص أعمال الأحوال المدنية.

واشادوا بهذا العمل وهذه الخطوة التي تؤكد حرص وكالة الأحوال المدنية على تجويد خدماتها وتطويرها وتسهيل الخدمة للمواطنين الذين يحتاجون لها، إضافة الى خدماتها المميزة لخدمة ضيوف الرحمن شأنها في ذلك شأن الادارات الحكومية الاخرى التي تعمل كمنظومة واحدة في خدمة ضيوف الرحمن تحقيقا لتوجيهات وتطلعات ولاة الامر حفظهم الله الذين يولون خدمة ضيوف الرحمن جل اهتمامهم ومناط رعايتهم.