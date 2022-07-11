محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
علق الداعية الدكتور عائض القرني، اليوم، على فيديو متداول لسيدة، قدمت شهدين من أبنائها للدفاع عن الوطن، مشيدا بثباتها، وقوتها.
وقال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “هذه المرأة السعودية العظيمة؛ قدّمت شهيدين للدفاع عن الوطن فهي عظيمةٌ بكل معنى الكلمات، عظيمةٌ في روحها وإيمانها، وكلماتها وثباتها، وحبها لوطنها وقيادتها”.
واستشهد “القرني” بأبيات شعر “للمتنبي” يقول: “ولو أنّ النساء كمن عرفنا .. لفضّلت النساءُ على الرجالِ.. فما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ.. ولا التذكير فخرٌ للهلالِ”.
وقدمت مواطنة “فقدت اثنين من أبنائها” دفعا عن الوطن، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ على رعايتهما الدائم لشعب المملكة، وحرصهما على توفير الرعاية اللازمة لأبناء الشهداء.
وقالت في تصريحات لـ “الإخبارية” إنها فخورة باستشهاد أبنائها، معلنة دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة، قائلة: “الله ينصر ولي العهد ويعزه، ويقويه، إحنا مع الدولة قلبا وقالبا.. أنا معاهم لو يبغوني أنا معاهم”.
وتابعت: ” أحب أعيد على أخواتي وإخواني وعلى أبوي وقائدي سلمان ومحمد ولد سلمان.. ينصرك على من يعاديك وإحنا معاك كل الشعب السعودي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. القرني يعلق على فيديو لـ مواطنة قدّمت شهيدين للدفاع عن الوطن: « عظيمةٌ بكل معنى الكلمات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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