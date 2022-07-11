“الجوازات” تتحقق من هوية التائهين والمنوّمين من خلال الخدمات الإلكترونية المتنقلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس عملت المديرية العامة للجوازات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال فرق الخدمات الإلكترونية المتنقلة على التحقق من هوية التائهين في مراكز إرشاد التائهين، والمنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة من ضيوف الرحمن، من خلال أجهزة التحقق من الخصائص الحيوية (البصمة)، ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات المختصة والشريكة ومعالجتها في حينها.

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