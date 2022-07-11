الرئيس العام لشؤون الحرمين يعلن نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج 1443هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لموسم حج 1443 هـ.
وأكد أن التعاون الدائم والتواصل المستمر لجميع الجهات العاملة في المسجد الحرام أسهم بشكل كبير في نجاح موسم الحج لهذا العام, وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة, موضحا أن الرئاسة سخرت إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح موسم الحج، منوهاً بالجهود الكبيرة التي قدمها العاملون في الرئاسة، وجميع شركاء النجاح من الجهات العاملة بالمسجد الحرام.
ودعا السديس الله -عز وجل- أن يجزي ولاة الأمر -حفظهم الله- خير الجزاء على ما يقدمونه لضيوف الرحمن، والحرمين الشريفين، والأمة الإسلامية جمعاء، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يديم عليهم الأمن والأمان.
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